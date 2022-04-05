Жодних убивств, зате з путіним: угорські ЗМІ ігнорують війну в Україні

Країна поводиться як проросійська

Угорщина, де кілька днів тому на виборах більшість набрала партія прем’єра Віктора Орбана, одна з небагатьох країн Європи, яка продовжує підтримувати кривавого диктатора володимира путіна. Вплив на людей відбувається навіть на рівні ЗМІ — у місцевих виданнях деталей про війну в Україні не згадують.

На перших шпальтах угорських новин — вибори в регіоні, вітання Орбана путіним, а в багатьох статтях — антиукраїнська риторика.

Достовірні новини про війну в Україні

Немає у матеріалах та повідомлень про військові злочини росії в Україні, про ті міста, де було знято окупацію. Посол України в Польщі Андрій Дещиця вважає, що Орбана слід привезти до Бучі, щоб він на власні очі побачив злочини російських військ.

"Треба взяти його силою та загнати туди, бо він не хоче цього знати", — зазначив він.

Головна новина – привітання диктатора

Підтримка України показується как слабка

Нагадаємо, що у своїй промові після результатів виборів Орбан відзначив українського президента Володимира Зеленського у списку противників його партії, до цього лідер України зазначав, що угорський прем’єр публічно підтримує путіна. В угорському МЗС навіть прямо звинувачували Україну в бажанні втрутитися у вибори та вплинути на їхній результат.

Бажання Москви зрозумілі угорським журналістам

Їм простіше вдати, що через кордон війни немає

Угорщина — одна з держав, що межують з Україною, і має довгу і непросту історію взаємовідносин з національних питань.

Як раніше писав "Телеграф", Угорщина блокувала вступ України до НАТО через питання етнічних меншин, У Закарпатській області України багато років проводиться політика підтримки населення угорського походження, Угорщина вкладає фінанси, їхньою мовою навіть випускається періодика та дублюється частина вивісок.