Двоє росіян у Німеччині поплатилися за глузування з українців

Росіяни хотіли спровокувати українців на вокзалі у Берліні

У суботу, 2 квітня, двоє чоловіків російського походження у віці 33 та 41 років поводилися агресивно, ображали поліцію та намагалися спровокувати біженців з України на залізничному вокзалі в Берліні.

Про це повідомляє The National.

Один із них носив на куртці знак перемоги у кольорах російського прапора. 33-річного росіянина заарештували, зараз він перебуває у поліції Баварії. Другого чоловіка було відрущено. Кримінальну справу про образу було порушено проти росіян після їх затримання у понеділок.

Інцидент стався на фоні нападів як на українських, так і на російських мігрантів у Європі. Так, нещодавно в Італії україномовна бабуся прямо посеред вулиці намагалася побити російськомовних дівчат. Літня жінка бажала їм у слід "смерть москалям".

Раніше "Телеграф" показав відеозапис, на кадрах якого італійські школярі зворушливо зустрічають маленьких українських переселенців, які вперше прийшли до навчального закладу у новій для себе країні.