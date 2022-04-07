Дуда пішов проти Байдена з українського питання і назвав спосіб серйозно натиснути на росію

Польща продовжує публічно підтримувати Україну

Польський президент Анджей Дуда підтримав українську оцінку трагедії у Бучі — він не лише погодився з тим, що це геноцид, а й вважає за мету російського вторгнення саме знищення української нації.

Про це він розповів у інтерв’ю американському каналу CNN. Дуда зазначив, що наміри росії підтверджуються кількістю загиблих мирних жителів.

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Польський лідер також висловився щодо подальших переговорів із рф. На його думку, діалог з росією безглуздий і путіну потрібно поставити умови, якщо він їх не виконає — предмета розмови не буде. Найкращим виходом для санкції для росії Дуда бачить блокування продажу її сировини — газу та нафти, але він зазначив, що це складне завдання.

Зазначимо, що думки щодо продовження переговорів із рф розділилися всередині країн НАТО. Коли Польща і балтійські держави виступають за розрив, Туреччина, Німеччина і Франція намагаються зберегти відносини з москвою.

Раніше "Телеграф" вже публікував думку польських високопосадовців про дії Франції та Німеччини у війні росії проти України. Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький публічно звернувся до президента Емануеля Макрона з питанням, чи допомогли його бесіди з путіним щось зупинити і канцлера Олафу Шольца з заявою про гальмування санкцій ФРН.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден геноцидом звірства росіян на тимчасово окупованій території Київщини не вважає, обмежившись "воєнним злочином".