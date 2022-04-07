МЗС Британії зробило важливу заяву щодо росії та НАТО

У МЗС Британії вважають, що потрібний новий підхід до безпеки в Європі.

У Брюсселі 6-7 квітня міністри закордонних справ країн НАТО проводять засідання Північноатлантичного Альянсу, на якому обговорюють російську агресію в Україні.

Про це повідомляє CNN.

На зустрічі глава міністра закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що основний акт росія-НАТО 1997 року "мертвий". У цьому документі йдеться, що росія і Альянс не вважають один одного супротивниками.

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"Епоха взаємодії з росією закінчилася. Настав час відмовитися від застарілого підходу щодо росії", — заявила Трасс.

За її словами, НАТО не може допустити "вакууму безпеки" на східних кордонах Альянсу і має "переосмислити" підтримку країн, які "потрапили в павутину російського впливу", таких як Грузія, Молдова, Швеція та Фінляндія.

Тобто Британія пропонує НАТО чи прийняти ці країни до свого складу, чи наростити їхню військову підтримку.

Також вона закликала своїх партнерів посилити санкції та озброїти Україну "швидко та рішуче, щоб забезпечити провал путіна".

Варто зазначити, що не всі країни дотримуються такої радикальної позиції. Франція, Німеччина та Туреччина виступають за переговори з росією та припинення вогню в Україні.

Нагадаємо, 6 квітня Велика Британія прийняла новий пакет санкції проти росії. Зокрема, санкції стосуються Бориса Ротенберга, голови Газпромбанку Андрія Акімова, співвласника Новотека Леоніда Міхельсона та основного власника Акрона В’ячеслава Кантора.