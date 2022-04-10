Британці намагаються відслідковувати тих, хто може бути "наглядачем" злочинців

Декілька британських ветеранів прибули до Польщі, щоб допомагати українцям, які біжать до Європи від війни. Проте вони займаються не волонтерством чи працевлаштуванням, а намагаються зупинити секс-торговців, котрі бажають скористатися бідою українських жінок.

Незвичайну історію розповіло видання Daily Mail.

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Ветерани приховують свої імена та особи, щоб не розкривати особистість для злочинців. При цьому розповідають, що на польсько-українському кордоні справді перебуває багато підозрілих чоловіків, які можуть бути пов’язані з незаконним бізнесом із торгівлі людьми.

У деяких із них на телефонах купа фото українських сімей, котрі виїжджають за кордон зі Львова та інших міст. Ці знімки вони отримують від своїх "дозорних", які діють на території України.

Ймовірні підозрювані

"Вони вистежують жертву, зазвичай літню матір із дочкою у віці 20 років або молодшу матір із дочками-підлітками. Чим вони молодші, тим краще. Поточна ставка зараз за дівчину у віці 20 років становить 145 000 фунтів стерлінгів", — говорить один із колишніх військових.

Цих українців фотографують, а їхні знімки скидають тим, хто перебуває у Польщі. Потім ці люди можуть запропонувати свою допомогу, автомобіль та інше — проте їхні наміри далекі від добрих.

Британські ветерани відстежують можливих працівників секс-банд та повідомляють про них до правоохоронних органів. У вільний час вони допомагають іншим волонтерам роздавати українцям їжу та одяг.

Один із ветеранів підробляє волонтером

Зазначається, що ветерани працюють по шість годин через день, збираючи свої "розвіддані". Дехто зізнається, що в окремих "покупців" не вистачає терпіння: один із чоловіків намагався запхати цілу сім’ю в машину силоміць, проте цьому встигли завадити.

Тим часом, поки Європа, як і раніше, приймає всіх бажаючих українців втекти від війни, іноземні журналісти розкрили задум путіна щодо такого "переселення". Ймовірно, у Кремлі сподіваються, що в Європі втомляться від українських переселенців і почнуть тиснути на офіційний Київ щодо мирної угоди.

Однак ЄС не збирається нічого обмежувати, а навпаки, приймає нові позитивні рішення для українців. Так, наприклад, для наших громадян стане безкоштовним зв’язок у роумінгу, щоб вони могли спокійно підтримувати зв’язок із домом.