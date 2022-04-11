"путін перейшов на логіку війни": канцлер Австрії розповів про зустріч з диктатором

Канцлер Австрії розповів, чи збирається путін шукати миру з Україною

Канцлер Австрії Карл Нехаммер після відвідин України з’їздив до Москви, де зустрівся з кривавим диктатором володимиром путіним.

Про підсумки зустрічі повідомляє Kurier.

Зустріч тривала 75 хвилин, після якої не було ні спільних заяв, ні відповідей на запитання журналістів.

"Розмова була дуже прямою, відкритою і жорсткою", — сказав Нехаммер.

За його словами, загалом бесіда не залишила позитивних вражень і не дозволила говорити про будь-які перспективи. Також канцлер Австрії додав, що путін у розмові вимовив слово "війна" лише одного разу і лише опосередковано.

Відповідаючи на запитання чи закінчиться війна найближчим часом, Нехаммер відповів, що російський диктатор заявив, що так "було б краще". Однак це може означати не лише дипломатичне рішення, а й подальшу ескалацію насильства.

Крім того, він зазначив, що путін "перейшов на логіку війни" і діє відповідно.

Як повідомлялося раніше, австрійський канцлер до цього заявляв, що зустріч між ним та путіним не була дружнім візитом. Водночас він закликав завершити війну в Україні, але попередив, що санкції проти росії залишаться і посилюватимуться.