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"путін перейшов на логіку війни": канцлер Австрії розповів про зустріч з диктатором

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Карл Нехаммер Новина оновлена 11 квітня 2022, 22:05
Карл Нехаммер

Канцлер Австрії розповів, чи збирається путін шукати миру з Україною

Канцлер Австрії Карл Нехаммер після відвідин України з’їздив до Москви, де зустрівся з кривавим диктатором володимиром путіним.

Про підсумки зустрічі повідомляє Kurier.

Зустріч тривала 75 хвилин, після якої не було ні спільних заяв, ні відповідей на запитання журналістів.

"Розмова була дуже прямою, відкритою і жорсткою", — сказав Нехаммер.

За його словами, загалом бесіда не залишила позитивних вражень і не дозволила говорити про будь-які перспективи. Також канцлер Австрії додав, що путін у розмові вимовив слово "війна" лише одного разу і лише опосередковано.

Відповідаючи на запитання чи закінчиться війна найближчим часом, Нехаммер відповів, що російський диктатор заявив, що так "було б краще". Однак це може означати не лише дипломатичне рішення, а й подальшу ескалацію насильства.

Крім того, він зазначив, що путін "перейшов на логіку війни" і діє відповідно.

Як повідомлялося раніше, австрійський канцлер до цього заявляв, що зустріч між ним та путіним не була дружнім візитом. Водночас він закликав завершити війну в Україні, але попередив, що санкції проти росії залишаться і посилюватимуться.

Теги:
#Україна #Росія #Австрія
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