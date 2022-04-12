Суперниця Макрона та "подруга" путіна здивувала позицією щодо росії

Кандидат у президенти Франції хоче зберегти більшість санкцій проти росії.

У Франції пройшов перший тур президентських виборів. Чинний президент Еммануель Макрон обійшов ультраправого кандидата Марін Ле Пен, якій довелося пояснювати свою позицію щодо України.

Про це повідомляє bbc.

Повідомляється, що Ле Пен, яку раніше пов’язували з президентом рф володимиром путіним, хоче зберегти більшість санкцій проти росії. Однак кандидатка в президенти заявила, що продовжить купувати у росії і нафту, і газ, "щоб французи не страждали від наслідків санкцій".

"Я повністю підтримую всі інші санкції", — заявила Ле Пен в інтерв’ю France Inter Radio.

Раніше Ле Пен підтримала анексію росією українського Криму, а 2017 року закликала скасувати міжнародні санкції з цього питання. У 2014 році її політична партія отримала кредит у російському банку, який нібито має зв’язки з Кремлем.

Раніше повідомлялося, що більшість кандидатів на пост президента Франції у другому турі закликали голосувати за Макрона.

Нагадаємо, Макрон раніше заявив, що не бачить жодних причин погоджуватися на вимогу росії про перехід на рублі в платежах за газ.