Сусідка України забороняє судам під прапором росії вхід у свої порти

"Переубутим" морякам теж раді не будуть

Румунський уряд погодив заборону на захід до портів країни для кораблів, що плавають під російським триколором. Таке рішення пов’язане з військовою агресією рф проти України, яка триває вже 52-й день підряду, і набуде чинності вже з неділі, 17 квітня.

Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на Румунську морську адміністрацію.

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Заборона почне діяти вже в ніч із суботи на неділю, рівно опівночі. Будь-які судна, які офіційно зареєстровані в росії та ходять під прапором цієї держави, не зможуть більше швартуватися в портах Румунії.

Зазначається, що обмеження стосуватимуться навіть тих кораблів, які вирішили змінити свою адміністрацію чи прапор із російської на будь-яке іноземне після 24 лютого 2022 року. Нагадаємо, саме цього дня кривавий диктатор володимир путін наказав про вторгнення своєї армії в Україну, фактично оголосивши нашій державі війну.

Також у Румунії зазначають: існують також винятки, які дозволять російським судам увійти до морського простору країни. До цього списку увійдуть кораблі, які потребують допомоги, притулку чи аварійної зупинки.

Зазначимо, що раніше про рішення закрити свої порти, а також автомобільні дороги для пересування російського транспорту повідомили у Євросоюзі. Таке рішення увійшло до переліку чергового санкційного пакету, затвердженого європейськими політиками.