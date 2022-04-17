Канцлер Австрії про розмову з путіним: Вірить, що виграє війну

Була жорстка суперечка один з одним.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер розповів подробиці своєї зустрічі з президентом росії володимиром путіним, яка відбулася 11 квітня в Москві.

Глава австрійського уряду повідомив в інтерв’ю американському телеканалу NBC, що путін вірить, що переможе у війні з Україною.

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"Я думаю, що він зараз у своїй власній військовій логіці, розумієте? Він вважає, що війна необхідна для гарантій безпеки російської федерації. Він не довіряє міжнародній спільноті. Він звинувачує українців у геноциді на Донбасі. Тож поки що він зараз у своєму світі, я думаю, він знає, що зараз відбувається в Україні... Але я думаю, що він вірить, що виграє війну", — сказав Нехаммер.

Що стосується реакції путіна на звинувачення у військових злочинах, то, на думку Нехаммера, він не вірить західному світу.

"Він сказав мені, що співпрацюватиме з міжнародним розслідуванням, з одного боку, а з іншого боку, сказав мені, що не довіряє західному світу. Так що це буде проблемою зараз і в майбутньому. Я думаю, що міжнародна довіра до ООН, міжнародна розслідування необхідні. Тож це була жорстка суперечка один з одним", — сказав він.

Також путін визнав всю серйозність міжнародних санкцій, але вважає, що війна необхідна.

"Наприкінці бесіди він сказав мені німецькою: "Краще війна раніше, ніж пізніше". Тому він точно знає, що відбувається зараз", — розповів австрійський канцлер.

Нагадаємо, Карл Нехаммер і володимир путін провели зустріч у московському заміському будинку, який є власністю Кремля. Розмова тривала півтори години без помічників, перекладачів та представників ЗМІ.