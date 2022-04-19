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Фото "Київської мадонни" стало іконою у храмі Неаполя: подробиці

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Знімок став популярним у мережі Новина оновлена 19 квітня 2022, 20:12
Знімок став популярним у мережі

Киянка стала символом незламності та сили

Київська мадонна зі столичного метро стала покровителькою однієї з католицьких парафій в італійському Неаполі.

Фото 27-річної киянки Тетяни, яка, рятуючись від обстрілів, спустилася в метро, де їй довелося годувати тримісячну доньку, облетіло весь світ. Угорський журналіст Андраш Фьольдеш зробив знімок жінки на другу ніч повномасштабного вторгнення рф в Україну. Пізніше в мережі з’явилася ілюстрація, зроблена з цього фото, де жінка годує свою доньку, сидячи на підлозі. Цю роботу зробила дніпровська художниця Марина Соломеннікова. Її ілюстрацію "Київська мадонна у метро" опублікував навіть консультант ватиканського секретаріату у справах комунікацій Джеймс Мартін.

У результаті киянка з немовлям у метро стала символом материнської незламності та сили, що надихнула багатьох художників у всьому світі. А картина "Київська мадонна у метро" стала іконою в одному з католицьких храмів Неаполя. Біля неї горять свічки та стоять жовто-сині квіти.

Раніше повідомлялося, що влада Італії вирішила допомогти Україні зброєю. Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі вважає, що з президентом рф володимиром путіним немає сенсу говорити.

Теги:
#Україна #Італія #Росія #Неаполь #Війна з Росією
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