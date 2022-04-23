У Німеччині сказали, до якої межі допомагатимуть Україні

Крістіан Лінднер заявив, що Німеччина не ставитиме під загрозу свою власну безпеку

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що його країна має підтримувати Україну, не ставлячи під загрозу власну безпеку та обороноздатність НАТО.

Лінднер сказав про це у суботу, 23 квітня, на партійній конференції у Берліні, повідомляє Reuters.

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"Ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб допомогти Україні перемогти, але межею етичної відповідальності є загроза нашій власній безпеці та загроза обороноздатності території НАТО", — заявив міністр фінансів Німеччини.

Лінднер підкреслив, що він виступає за підтримку України важким озброєнням, але Німеччина не повинна стати стороною у війні.

Нагадаємо, що міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер після початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого заявив, що "Україні залишилося кілька годин". За словами посла України у ФРН Андрія Мельника, німецький міністр тоді сидів із ввічливою усмішкою і говорив так, ніби поразка українців давно зафіксована.

Однак Україна бореться з російськими окупантами вже 59-й день. На сьогодні найгарячіші напрямки фронту залишилися незмінними — Донбас та південь.