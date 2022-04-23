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Німеччина та Франція незаконно постачали зброю росії: спалахує великий скандал

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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ЗРК С-300 Новина оновлена 23 квітня 2022, 19:09
ЗРК С-300

Країни ЄС обійшли збройове ембарго і постачали росії військову техніку

Німеччина та Франція продали росії зброю на сотні мільйонів євро в обхід ембарго, який був ведений у 2014 році. Компанії країн НАТО постачали москві ракети та бомби, які з великою ймовірністю використовуються зараз в Україні.

Про це пише Daily Telegraph із посиланням на доповідь Євросоюзу.

Чому росії не виграти війну проти України?

Як випливає з доповіді, Париж і Берлін у 2015-2022 роках, використовуючи лазівки в ембарго, продали рф зброї на суму 273 млн євро.

"Вони відправили обладнання, у тому числі бомби, реактивні снаряди, ракети та гармати, попри ембарго ЄС на постачання зброї в росію, введену після (окупації — ред.) Криму у 2014 році", — пише видання.

Нагадаємо, що німецький уряд скоротив список на постачання важкого озброєння Україні.

Раніше заступник директора Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Олексій Голобуцький пояснив, чому Україна потребує постачання важкого озброєння, включаючи САУ.

Теги:
#Німеччина #Франція #НАТО #Росія #Війна
ЗРК С-300
Новини Європи
Німеччина та Франція незаконно постачали зброю росії: спалахує великий скандал
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
ЗРК С-300
Німеччина та Франція незаконно постачали зброю росії: спалахує великий скандал
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