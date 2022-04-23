Німеччина та Франція незаконно постачали зброю росії: спалахує великий скандал

Країни ЄС обійшли збройове ембарго і постачали росії військову техніку

Німеччина та Франція продали росії зброю на сотні мільйонів євро в обхід ембарго, який був ведений у 2014 році. Компанії країн НАТО постачали москві ракети та бомби, які з великою ймовірністю використовуються зараз в Україні.

Про це пише Daily Telegraph із посиланням на доповідь Євросоюзу.

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Як випливає з доповіді, Париж і Берлін у 2015-2022 роках, використовуючи лазівки в ембарго, продали рф зброї на суму 273 млн євро.

"Вони відправили обладнання, у тому числі бомби, реактивні снаряди, ракети та гармати, попри ембарго ЄС на постачання зброї в росію, введену після (окупації — ред.) Криму у 2014 році", — пише видання.

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Нагадаємо, що німецький уряд скоротив список на постачання важкого озброєння Україні.

Раніше заступник директора Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Олексій Голобуцький пояснив, чому Україна потребує постачання важкого озброєння, включаючи САУ.