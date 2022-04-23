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Туреччина встромила ніж у спину росії: подробиці

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Дмитро Кулеба та Мевлют Чавушоглу Новина оновлена 23 квітня 2022, 19:56
Дмитро Кулеба та Мевлют Чавушоглу

Росіянам літати до Сирії стане складніше.

У суботу, 23 квітня, на 59-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що Туреччина запровадила обмеження для польотів російських літаків у своєму повітряному просторі.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє РИА Новости.

Чавушоглу зазначив, що російським військовим та цивільним літакам тепер заборонено літати до Сирії через повітряний простір Туреччини. Це рішення було прийнято у зв’язку із закінченням договору на відповідні польоти.

"Туреччина закрила небо для російських військових і цивільних літаків, що прямують до Сирії. Дозвіл на польоти був виданий на три місяці й закінчився у квітні. Туреччина не бере участі в санкціях проти РФ, тому російські компанії можуть вести бізнес у республіці", — заявив Чавушоглу.

Раніше в Туреччині заявили, що в НАТО хочуть, щоб Україна та росія продовжували воювати.

Нагадаємо, розробник турецького "Байрактару" похвалився новим досягненням безпілотника з українським двигуном.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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