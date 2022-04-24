Зброя Україні, російський газ і війна НАТО з росією: 5 ключових тез з великого інтерв'ю Шольца

Канцлер ФРН пояснив свою позицію по постачанню зброї Україні і тому, хто винен у розв'язаній війні

Німецький канцлер Олаф Шольц, над яким нависла загроза втрати посади через нерішучість у військовій допомозі для України, дав велике інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel, в якому спробував пояснити свою позицію щодо війни росії проти України, а також дотичних до неї питань.

Українське інтернет-видання "Європейська правда" з дозволу німецьких колег зробило український переклад розлогого інтерв'ю, з якого ми вибрали ключові цитати політика по 5 головних темах:

Зброя

"Можливості Бундесверу постачати зброї зі свого арсеналу загалом вичерпані".

"Ми обов’язково доставимо все, що ще лишилося – протитанкові засоби, протитанкові міни та артилерійські боєприпаси. … це знову буде оборонне озброєння та міномети. Ми платимо за це постачання".

"Ми доставили зброю для боїв на сході України. Зараз швидко доставляємо БТРи та артилерію".

"Треба постачати таку військову техніку, яку можна пустити в бій без тривалого навчання, та без участі наших військових. Найшвидше це зробити за допомогою зброї з колишніх радянських запасів, з якою українці добре знайомі. Саме тому жодна держава НАТО досі не постачала Україні західні бойові танки, а натомість в Україну надходить бронетехніка зі східних членів Альянсу. Натомість ми можемо заповнити німецькими танками прогалини, які утворюються у озброєнні наших партнерів".

"А у середньостроковій перспективі ми передамо Україні також західну зброю, посиливши її обороноздатність".

Не стати учасником війни

"Я не вважаю виправданим, щоб Німеччина і НАТО стали учасниками війни в Україні".

"Це не питання страху, це питання політичної відповідальності. Ми повинні уникнути прямого військового зіткнення між НАТО та високоозброєною ядерною наддержавою, якою є росія, і досі роблю все можливе, щоб запобігти ескалації, яка призведе до третьої світової війни. Треба уникнути ядерної війни.

На питання "чому ви думаєте, що поставки танків з Німеччини мали б такі жахливі наслідки":

"Немає інструкції де було б написане, що робить нас стороною конфлікту. Правила нині переписуються щодня; є уроки, які нам ще доведеться засвоїти. Через це доводиться ретельно обмірковувати та координувати кожен наш крок".

На питання "чому ви не можете чітко сказати: "якщо ми доставимо танки, є загроза ядерного удару":

"Вибачте, але такі спрощення – це дорога в нікуди! Я дотримуюся своєї позиції. Ми будемо розглядати усі опції: обережно, постійно оцінюючи ситуацію у консультації з нашими найближчими союзниками. Німеччина не буде діяти самостійно".

Мета Шольца у війні росії проти України

"Повинне бути перемир’я, і росія має відвести війська. Має бути мирна угода, яка дозволить Україні захистити себе в майбутньому. А ми озброїмо українців, щоб їхня безпека була гарантована. І ми лишаємося готові стати державою-гарантом.

Не буде "миру на нав’язаних умовах", як собі уявляв путін".

"Умови мирної угоди сформулює Україна, ніхто не може цього робити за них".

Російський газ

"Я не бачу, як газове ембарго може завершити війну. Якби путін дослухався до економічних міркувань, він ніколи б не почав цю божевільну війну.

Ви припускаєте, що ці наші рішення (блокування ембарго на російський газ — ред.) мають на меті заробити грошей. А насправді ми хочемо уникнути жахливої економічної кризи, з втратою мільйонів робочих місць, із закриттям виробництв, які ніколи більше не відкриються. Такі серйозні наслідки для Німеччини та всієї Європи серйозно вплинули б на фінансування відбудови України. Тому я відповідально стверджую: ми не можемо допустити цього (газового ембарго — ред.).

"Що стосується залежності від російського газу, треба заздалегідь переконатися, що можна знайти інших постачальників протягом дуже короткого часу. Для цього Німеччині треба було б побудувати термінали скрапленого природного газу (СПГ) та інфраструктуру для альтернативного імпорту східнонімецьких нафтопереробних заводів, навіть без економічної вигоди. Це (те, що термінали СПГ не були побудовані – ред.) справжня помилка, яка турбує мене вже довгий час".

"Правильною відповіддю було б стати більш незалежним від російського імпорту або, принаймні, створити технічні умови для цього. Але "заднім умом" я кажу, що ми вже повинні були відповісти на анексію Криму деякими санкціями, які ми зараз запровадили. Це мало б ефект".

"Ми повинні були диверсифікувати свій імпорт набагато раніше. І було б правильно прискорити перехід на відновлювані джерела енергії, ставши незалежними від імпорту та використання викопних ресурсів".

путін — агрессор

"І колишній міністр закордонних справ (Франк-Вальтер Штайнмаєр — ред.), і колишній канцлер (Ангела Меркель – ред.) прагнули створити в Європі порядок, в якому жодна країна не вдирається в іншу, і їх не можна за це звинувачувати. Вони зробили все можливе, щоб запобігти війні, яку ми зараз, на жаль, переживаємо. У тому, що це не вдалося зробити винні не Меркель зі Штайнмаєром, а імперіалізм путіна, який порушив усі досягнуті домовленості. Агресор – це путін, ніхто інший".

Як повідомлялося, 21 квітня стало відомо, що німецький уряд скоротив список на поставку важкого озброєння Україні.