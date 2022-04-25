В ЄС назвали головного блокатора ембарго російської нафти та газу - і це не Німеччина

У шостий пакет санкції проти росії ембарго на нафту та газ включити не зможуть

Європейський Союз не дійшов до єдиного рішення щодо запровадження повного ембарго на постачання російських нафти і газу. Вся річ у тому, що Угорщина навідріз відмовляється від будь-яких енергетичних санкцій проти країни-агресора.

Про це повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель в інтерв'ю виданню Die Welt.

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За його словами, у шостий пакет санкцій проти росії повне ембарго на постачання нафти і газу не включать саме тому, що країни-учасниці ЄС не змогли дійти до спільного рішення.

Боррель зазначив, що Єврокомісія не бачить підтримки цього рішення. Крім того, не підтримуються навіть альтернативні обмеження, зокрема, підвищений для росіян тариф на постачання.

"Деякі держави-члени дуже чітко заявили, що не підтримають ембарго або штрафні мита на російську нафту або газ. Це означає, що у нас поки немає одностайності в ЄС, щоб прийняти рішення про ембарго або тариф на цю мить. Тому остаточна пропозиція щодо ембарго на нафту і газ ще не на столі", — зазначив він.

За словами верховного представника ЄС, найбільше засмучує позиція Угорщини, яка навідріз відмовилася від будь-яких енергетичних санкцій проти рф.

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Нагадаємо, що Німеччина також має неоднозначну позицію щодо запровадження газового ембарго для росії. Зокрема, канцлер ФРН Олаф Шольц висловив думку, що це призведе до завершення війни в Україні.

Також повідомлялося, що Європа у запровадженні нафтового ембарго очікувала на завершення виборів у Франції, щоб це рішення не нашкодило чинному президенту Еммануелю Макрону, який також брав участь у виборах.

Раніше "Телеграф" писав, з якими проблемами зіштовхнеться країна-агресор, якщо не зможе постачати нафту і газ до Західної Європи.