путіна одягли в тюремну робу і виставили напоказ

Кривавого диктатора у тюремній робі побачили всі

У німецькому місті Кельн з’явився банер із зображенням президента росії путіна в арештантському одязі та з бананом на голові із закликом Put in Prison, тобто "відправте до в’язниці". Цікаво, що заклик співзвучний із прізвищем диктатора.

Таким чином підтримати Україну у війні з російським агресором вирішив німецький художник Томас Баумгертель.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Розмір банеру 10х6 метрів. В Інстаграмі художник написав, що ця заява його та його команди проти війни в Україні, яку розв’язав путін.

Розміри банера 10х6 метрів

Баумгертель відомий у Німеччині під псевдонімом Bananensprayer, а все через його малюнки бананів на стінах по всьому світу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські художники та ілюстратори переосмислили інформаційні плакати 80-річної давності. Автори в роботах порівняли Другу світову із загарбницькою війною росії в Україні.