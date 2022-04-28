путіна одягли в тюремну робу і виставили напоказ
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Кривавого диктатора у тюремній робі побачили всі
У німецькому місті Кельн з’явився банер із зображенням президента росії путіна в арештантському одязі та з бананом на голові із закликом Put in Prison, тобто "відправте до в’язниці". Цікаво, що заклик співзвучний із прізвищем диктатора.
Таким чином підтримати Україну у війні з російським агресором вирішив німецький художник Томас Баумгертель.
Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією
Розмір банеру 10х6 метрів. В Інстаграмі художник написав, що ця заява його та його команди проти війни в Україні, яку розв’язав путін.
Баумгертель відомий у Німеччині під псевдонімом Bananensprayer, а все через його малюнки бананів на стінах по всьому світу.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські художники та ілюстратори переосмислили інформаційні плакати 80-річної давності. Автори в роботах порівняли Другу світову із загарбницькою війною росії в Україні.
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