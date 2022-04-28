Рус

путіна одягли в тюремну робу і виставили напоказ

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
398
путін з бананом на голові Новина оновлена 28 квітня 2022, 19:36
путін з бананом на голові

Кривавого диктатора у тюремній робі побачили всі

У німецькому місті Кельн з’явився банер із зображенням президента росії путіна в арештантському одязі та з бананом на голові із закликом Put in Prison, тобто "відправте до в’язниці". Цікаво, що заклик співзвучний із прізвищем диктатора.

Таким чином підтримати Україну у війні з російським агресором вирішив німецький художник Томас Баумгертель.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Розмір банеру 10х6 метрів. В Інстаграмі художник написав, що ця заява його та його команди проти війни в Україні, яку розв’язав путін.

Розміри банера 10х6 метрів
Розміри банера 10х6 метрів

Баумгертель відомий у Німеччині під псевдонімом Bananensprayer, а все через його малюнки бананів на стінах по всьому світу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські художники та ілюстратори переосмислили інформаційні плакати 80-річної давності. Автори в роботах порівняли Другу світову із загарбницькою війною росії в Україні.

Теги:
#Путін #Малюнки
Небо після вибуху у Києві
В регіонах
У Києві чутно вибухи: з’явилися фото
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Небо після вибуху у Києві
У Києві чутно вибухи: з’явилися фото
Дата публікації
Категорія
Президент США
Фантастична допомога Україні та погані новини для Росії: головне з виступу Байдена
Дата публікації
Категорія
Байден анонсував удар по російським олігархам - активи продадуть, а гроші направлять Україні
Байден анонсував удар по російським олігархам - активи продадуть, а гроші направлять Україні
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
"Всередині світу Зеленського": президент України з’явився на обкладинці Time
Дата публікації
Категорія
Україна протистоїть росії понад 2 місяці
Війна - день 64: росіяни тиснуть на Донбасі, а Кремлю пророкують швидкий провал