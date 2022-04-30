Зеленський поговорив з Макроном по телефону: що відомо

Президент Франції пообіцяв посилити допомогу Україні у війні з росією

Емманюель Макрон, який переміг на президентських виборах, у суботу, 30 квітня, у телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв "посилити підтримку України в оборонному озброєнні та в гуманітарній допомозі".

Про це стало відомо виданню BFMTV із підтверджених джерел.

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Нагадаємо, що українські військовослужбовці проходять військові навчання в країнах Європи, у ході яких американські інструктори показують їм як застосовувати окремі види озброєння, яке буде надано Україні у новому пакеті допомоги. Глава Міноборони Олексій Резніков зазначив, що навчальні програми масштабовані на техніку та озброєння, на яке в Україні поки немає політичних рішень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в США підтримали варіант з ленд-лізом для України, в рамках якого Вашингтон збільшить обсяги озброєння, що поставляється Києву. Докладніше про те, що таке ленд-ліз, можна прочитати в нашому пояснювальному матеріалі.