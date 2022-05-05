"Між Україною та Польщею більше не буде кордонів": потужне звернення Дуди (відео)

Польща допомагає Україні з перших днів повномасштабної війни

У четвер, 5 травня, на 71-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Польщі Анджей Дуда зробив знакову заяву про кордони з Україною.

Про це глава польської держави розповів у своєму зверненні до народу.

"Між нашими країнами – Польщею та Україною – не буде більше кордону. Щоб ми жили разом на цій землі, будуючи та відновлюючи своє спільне щастя та спільну силу, яка дозволить відбивати будь-яку небезпеку чи будь-яку можливу загрозу", – заявив президент Польщі.

Нагадаємо, Польща нещодавно почала постачати українським захисникам важке озброєння. Як виявилося, до поставок увійшли й сучасні танки Т-72M1R, які в армії Польщі з’явилися лише кілька років тому. Додамо, що з 27 квітня Польща перестала отримувати російський газ через відмову розраховуватися за нього рублями.

Раніше Дуда заявив, що докладатиме всіх зусиль для якнайшвидшого покарання всіх причетних до військових злочинів російських окупантів на території України. На початку квітня президент Польщі висловився про злочини росіян у Бучі.