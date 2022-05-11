Країна ЄС визнала дії росії в Україні геноцидом

Чехія пообіцяла Україні підтримку зброєю та щодо вступу у ЄС

Чехія визнала дії російської армії під час війни на території України геноцидом українського народу. Відповідне рішення чеський Сенат ухвалив у середу, 11 травня.

Про це повідомив надзвичайний та повноважний посол України в Чехії Євген Перебийніс.

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"Чеський Сенат щойно визнав злочини, які російська армія вчиняє в Україні, геноцидом Українського народу. У прийнятій постанові також міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС. Дякуємо!", — написав посол.

У постанові Сенату йде мова про те, що Чехія засуджує дії російської армії на території України, зокрема порушення міжнародних конвенцій на міжнародного гуманітарного права.

"Етнічно мотивовані злочини проти людства, такі як масові страти, прояви неповаги до загиблих, катування, фізичне та психічне насильство або насильницька депортація дітей, які Росія вчиняє систематично і масштабно, є проявами геноциду проти українського народу", — окремо вказано у документі.

У зв'язку з цим Чехія закликає Росію вивести свої війська з території України та почати поважати територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Крім того, Чеський Сенат закликав Кремль поважати міжнародне гуманітарне право та дотримуватися його.

У прийнятій постанові міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС.

Постанова Сенату Чехії щодо підтримки України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що чеський президент Мілош Земан дозволив 103 громадянам країни вступити до Збройних сил України та воювати проти російських окупантів.