Європейські дипломати очікують швидкого запровадження ембарго на російську нафту — Reuters

У Євросоюзі мають намір незабаром прийняти документ про введення ембарго на нафту з рф

Європейський Союз намагається узгодити запровадження поетапного ембарго на російську нафту, яке є частиною шостого пакету санкцій проти росії через розв’язану нею війну проти України, і угоду можуть укласти до кінця травня.

Про це повідомляє 13 травня агентство Reuters з посиланням на низку дипломатів ЄС високого рівня.

Оперативно про головне читайте у нашому Telegram

"Угода буде", — сказав агентству високопоставлений дипломат Євросоюзу, зазначивши, що існує гнучкість у запропонованому переході та рівнях інвестицій для країн, залежних від російської нафти і яким потрібно буде знайти інші джерела постачання.

Інший високопоставлений європейський дипломат сказав, що такої домовленості можна досягти вже в понеділок, 16 травня, коли глави МЗС країн ЄС зустрінуться в Брюсселі.

Ще один дипломат заявив, що є можливість досягнення угоди пізніше, але протягом наступного тижня.

"Це вирішуватиметься на найвищому політичному рівні – між Будапештом та Брюсселем. Я оптиміст", — сказало джерело агентства.

Раніше український журналіст Сергій Лямець пояснив важливість нафтового та газового ембарго проти Росії в контексті війни в Україні.