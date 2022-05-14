Європейські дипломати очікують швидкого запровадження ембарго на російську нафту — Reuters
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У Євросоюзі мають намір незабаром прийняти документ про введення ембарго на нафту з рф
Європейський Союз намагається узгодити запровадження поетапного ембарго на російську нафту, яке є частиною шостого пакету санкцій проти росії через розв’язану нею війну проти України, і угоду можуть укласти до кінця травня.
Про це повідомляє 13 травня агентство Reuters з посиланням на низку дипломатів ЄС високого рівня.
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"Угода буде", — сказав агентству високопоставлений дипломат Євросоюзу, зазначивши, що існує гнучкість у запропонованому переході та рівнях інвестицій для країн, залежних від російської нафти і яким потрібно буде знайти інші джерела постачання.
Інший високопоставлений європейський дипломат сказав, що такої домовленості можна досягти вже в понеділок, 16 травня, коли глави МЗС країн ЄС зустрінуться в Брюсселі.
Ще один дипломат заявив, що є можливість досягнення угоди пізніше, але протягом наступного тижня.
"Це вирішуватиметься на найвищому політичному рівні – між Будапештом та Брюсселем. Я оптиміст", — сказало джерело агентства.
Раніше український журналіст Сергій Лямець пояснив важливість нафтового та газового ембарго проти Росії в контексті війни в Україні.