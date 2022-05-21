У путіна був рак: знаменитий режисер зробив гучну заяву

Стоун знімав про путіна серіал

Президент росії володимир путін, якого останнім часом дико ковбасить на публіці, перехворів на рак.

Про це у подкасті журналіста Лекса Фрідмана повідомив американський режисер Олівер Стоун.

Стоун зазначив, що путіна, схоже, ввели в оману щодо ситуації в Україні, через що той помилково ухвалив рішення про вторгнення в Україну. Також режисер додав, що у президента росії був рак.

"Я не можу вам з упевненістю відповісти. По-перше, ми не знаємо, що йому сказали, чи давала розвідка справді йому правильні оцінки. Можливо, він не був добре поінформований про ступінь співпраці, яку могли надати росіяни, які живуть в Україні. Це могло бути одним з факторів того, що він некоректно оцінив наслідки (війни) І не забувайте таку річ: у Путіна був рак, і я думаю, він переміг його, але ще він був ізольований під час ковіда… Можливо, він втратив контакт з людьми. Але я спекулюю, я не знаю точно. Можливо, він думав, що (вторгнення в Україну) буде швидким рішенням", — заявив Стоун.

Зазначимо, Стоун познайомився з Путіним у 2015 році, через рік після окупації Криму та Донбасу. У 2017 році він зняв про російського президента 4-серійний компліментарний фільм під назвою "Інтерв'ю з Путіним".

Нагадаємо, що в мережі все частіше з’являється інформація про ймовірну серйозну хворобу глави Кремля. Багато хто посилається на інсайди від наближених до політика олігархів, які не на камеру навіть називають діагноз — рак.

Все що відомо про діагнози, які приписують лідеру Кремля — читайте у матеріалі "Телеграфа".