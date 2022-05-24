В Угорщині оголосили надзвичайний стан через війну росії проти України: подробиці

В Угорщині дорікнули ЄС через санкції щодо рф

У вівторок, 24 травня, на 90-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну влада Угорщини оголосила про надзвичайний стан в країні.

Про це прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

Угорський уряд, який у вівторок прийняв присягу, розпочав роботу негайно й оголосив про надзвичайний стан в країні з середи, 25 травня. Орбан зазначив, що санкції ЄС щодо росії "привели до величезного економічного потрясіння та різкого зростання цін".

"Ми не втрачаємо жодної хвилини, бо поруч йде війна. Війна, кінця якій ніхто не бачить. Ця війна становить постійну загрозу для Угорщини, ставить під загрозу нашу фізичну безпеку, а також ставить під загрозу енергопостачання та фінансову безпеку економіки та сімей. Ми бачимо, що війна і санкції Брюсселя призвели до величезного економічного потрясіння і різкого зростання цін", — заявив прем’єр-міністр Угорщини.

Орбан також додав, що Угорщина має залишатися осторонь війни в Україні, а надзвичайний стан допоможе владі "негайно відреагувати та захистити Угорщину та угорські сім’ї всіма можливими засобами".

Нагадаємо, президент Угорщини Каталіна Новак на церемонії інавгурації озвучила позицію щодо України.

Раніше повідомлялося, що влада Угорщини образилася на слова українського чиновника.