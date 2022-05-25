Глава Європарламенту радикально висловилася щодо "збереження обличчя путіна"

Європейських політиків закликають сконцентруватися на допомозі Україні

У Європарламенті вважають неправильною політику "умиротворення" чи "збереження обличчя" відносно кривавого диктатора володимира путіна, тому закликають європейські країни припинити цим займатися.

Як передає Укрінформ, про це заявила президент Європарламенту Роберта Мецола.

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За словами очільниці Європарламенту, на цей час треба докласти максимум зусиль, щоб допомогти Україні протистояти російським окупантам. І зараз точно не час займатися політикою "умиротворення" відносно рф.

"Я дедалі частіше чую, що журналісти у своїх запитаннях використовують такі словосполучення, як "зберегти обличчя", "умиротворення", "як ми можемо це завершити, щоб рухатися вперед?". Моя відповідь є такою: розмови про збереження обличчя для росії не на часі. Не час говорити про умиротворення. Зараз час, коли ми маємо докласти всіх зусиль (для допомоги Україні — ред.)", — наголосила президент ЄП.

Мецола зазначила, що Європа та європейські політики не мають шукати причин, чому Україна не може виграти цю війну, адже така риторика є загрозою.

"Протягом наступних днів, під час Європейської ради наступного тижня, я не хочу чути ці слова або розмови про те, що ми маємо бути здатними відповісти, як ми збираємося зберігати обличчя для путіна. Я не хочу чути слово "умиротворення" більше ніколи", — підкреслила вона.

Нагадаємо, що так званою "політикою умиротворення" відносно російського диктатора займався президент Франції Емманюель Макрон. Зокрема, він пропонував Зеленському піти на поступки путіну й таким чином дати йому змогу "зберегти обличчя".

Західні ЗМІ через такі дії Макрона написали, що він намагається зіграти відносно росії роль "доброго поліцейського" у той час, як голова Пентагону Ллойд Остін взяв на себе роль "злого поліцейського".