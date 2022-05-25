Принц Чарльз прилетів до українських біженців та розповів, як ставиться до війни
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Британська королівська родина підтримує Україну
У середу, 25 травня, на 91-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Принц Уельський прибув до Румунії, щоб підтримати українських біженців.
Про це повідомляє ВВС
Принц Чарльз вирішив на власні очі побачити, яку допомогу отримують українські біженці, яких у Румунії вже близько мільйона (тільки Польща прийняла більше українських біженців, — Ред.). Член британської королівської родини відвідав центр для біженців поблизу Бухареста та зустрівся з українськими сім’ями, які приїхали за їжею та одягом. Принц Уельський рішуче засудив війну, назвавши її "жорстокою агресією" проти України.
Додамо, що це був перший візит високопоставленого члена королівської сім’ї до регіону з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Від Бухареста до українського кордону близько 200 км.
Раніше повідомлялося, що в Україну із миротворчою місією приїжджала голлівудська зірка Анджеліна Джолі. Актриса та посол доброї волі ООН була помічена у Львові. Українці відразу почали жартувати й робити меми про приїзд знаменитості. До слова, Джолі приїхала в Україну з особистої ініціативи.