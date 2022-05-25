Принц Чарльз прилетів до українських біженців та розповів, як ставиться до війни

Британська королівська родина підтримує Україну

У середу, 25 травня, на 91-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Принц Уельський прибув до Румунії, щоб підтримати українських біженців.

Про це повідомляє ВВС

Принц Чарльз вирішив на власні очі побачити, яку допомогу отримують українські біженці, яких у Румунії вже близько мільйона (тільки Польща прийняла більше українських біженців, — Ред.). Член британської королівської родини відвідав центр для біженців поблизу Бухареста та зустрівся з українськими сім’ями, які приїхали за їжею та одягом. Принц Уельський рішуче засудив війну, назвавши її "жорстокою агресією" проти України.

Принц Чарльз у Румунії відвідав центр для українських біженців

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Додамо, що це був перший візит високопоставленого члена королівської сім’ї до регіону з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Від Бухареста до українського кордону близько 200 км.

Раніше повідомлялося, що в Україну із миротворчою місією приїжджала голлівудська зірка Анджеліна Джолі. Актриса та посол доброї волі ООН була помічена у Львові. Українці відразу почали жартувати й робити меми про приїзд знаменитості. До слова, Джолі приїхала в Україну з особистої ініціативи.