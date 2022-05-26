У ЄС знову заговорили про мирні переговори між Україною та росією: хто підтримав

Італія, Угорщина та Кіпр хочуть перемир’я між Україною та росією

Частина країн Євросоюзу продовжує наполягати на припиненні вогню між росією та Україною та поновленні мирних переговорів.

Про це повідомляє агентство Reuters, яке змогло отримати доступ до проєкту резолюції саміту ЄС, запланованого на 30-31 травня.

У тексті проєкту документа йдеться про те, що ЄС залишається "непохитним у своєму прагненні допомогти Україні здійснити її невід’ємне право на самооборону від російської агресії", а в ньому не згадується про необхідність проведення переговорів.

Водночас джерела видання повідомляють, що на внесенні цього пункту в резолюцію наполягав посол Італії. Також він пропонував вказати досягнення негайного припинення вогню як одну з пріоритетних цілей ЄС.

Позицію Італії також підтримали Угорщина та Кіпр, які найбільш критично ставляться до шостого пакету санкцій ЄС. Так Угорщина виступає проти обмеження постачання енергоносіїв, а Кіпру не сподобалася пропозиція заборонити продаж нерухомості росіянам.

Однак серед країн ЄС є і прихильники жорсткої лінії щодо росії. Серед них Польща та країни Балтії. Зокрема дипломат із Латвії взагалі наполягав на внесенні в резолюцію конкретніших формулювань та збільшення військової допомоги для України.

Раніше жорстку позицію висловила президент Європарламенту Роберта Мецола. Зокрема, вона заявила, що не бажає чути від європейських політиків розмови про "збереження особи" російському диктатору володимиру путіну.