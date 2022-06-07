Одна з європейських країн навідріз відмовилася допомогти Україні зброєю

Влада країни заявила, що й так достатньо зробила для підтримки нашої держави

Болгарія навідріз відмовилася постачати Україні зброю для боротьби з російськими окупантами. При цьому влада країни зазначила, що вони підтримали всі санкції Європейського Союзу відносно країни-агресорки РФ.

Про це у вівторок, 7 червня, повідомило місцеве видання The Sofia Globe, цитуючи заяву міністра економіки Болгарії Корнелії Нінової. Таким чином європейська країна відмовила українському послу Віталію Москаленку, який надсилав запит про надання зброї.

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"Національні збори ухвалили рішення — Болгарія не експортуватиме зброю в Україну. Справу закрито", — заявила голова Мінекономіки Болгарії Корнелія Нінова.

Тим часом прем'єр-міністр країни Кирил Петков зазначив, що Болгарія буде дотримуватися рішення парламенту щодо військово-технічної допомоги Україні, тобто надавати зброю не будуть. За його словами, країна й так зробила дуже багато для України, зокрема щодо підтримки біженців, виділених коштів на гуманітарну допомогу та згоди на ремонт військової техніки.

Крім того, за словами Петкова, Болгарія підтримала "всі санкції проти росії" й у цьому плані не буде зупинятися.

"Я думаю, що болгарська держава зробила досить у цьому напрямку, і ми продовжимо їх підтримувати", — заявив Петков.

Болгарський прем'єр зазначив, що до питання щодо постачання Україні зброї повертатися кожні два тижні не варто.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що одразу три Балканські країни, з-поміж яких і Болгарія, закрили повітряний простір для літака голови російського МЗС сергія лаврова, у зв'язку з чим опинився під загрозою його візит у Сербію.