Мавпяча віспа підібралася впритул до України: що воно таке та як вберегтися

Перший випадок захворювання виявили у сусідній Польщі

У п'ятницю, 10 червня, у Польщі офіційно підтвердили перший випадок мавпячої віспи — небезпечного захворювання, понад 100 випадків якого вже зафіксували в інших країнах Європи.

Про це під час брифінгу у Лодзі повідомив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський. За його словами, підозр на цю хворобу було значно більше.

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"Ми мали близько 10 підозр на мавпячу віспу, зразки досліджуються. 10 червня – це перший день, коли маємо підтверджений випадок", — повідомив голова МОЗ Польщі.

При цьому речник міністерства Войцех Андрусевич уточнив, що пацієнт перебуває в ізоляції. Інформацію про те, в якому регіоні Польщі підтвердили перший випадок мавпячої віспи, він не надав.

Що таке віспа мавп?

За даними ВООЗ, мавпяча віспа — рідкісне інфекційне захворювання, поширене у віддалених районах Центральної та Західної Африки. Воно передається під час прямого контакту з кров'ю, біологічними рідинами, ураженою шкірою або слизовою інфікованих осіб чи тварин.

Ще один шлях передачі — вживання в їжу м'яса інфікованих тварин, яке не було належним чином оброблене.

Найпоширеніші симптоми віспи мавп: жар, сильний головний біль, запалені лімфовузли, біль у спині та м’язах, сильна слабкість. Через кілька днів після появи температури у людини з'являється висип на тілі — здебільшого на обличчі, долонях та стопах, які перетворюються на бульбашки з рідиною, а потім лускають і стають рубцями.

Як уникнути хвороби?

Уникати контакту з тваринами, які можуть мати вірус.

Уникати контакту з будь-якими матеріалами, які були у контакті із хворою твариною.

Ізолювати інфікованих пацієнтів.

Дотримуватися гігієни рук після контакту з інфікованими тваринами або людьми.

Користуватися засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) під час догляду за хворими пацієнтами.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в інтерв’ю "Телеграфу" розповів про загрози виникнення інфекційних захворювань у тимчасово окупованих містах.