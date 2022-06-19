Поляки придумали жарт про армію росії: тепер її знають у всьому світі

Його встигли вивчити всі учасники клубу "Рамштайн"

Голова Міністерства оборони України Олексій Резніков поділився дотепним жартом про російський флот, який придумали поляки. За словами міністра, тепер його знають всі міністри оборони клубу "Рамштайн", які об’єдналися задля допомоги Україні.

Про це голова українського оборонного відомства написав на власній сторінці у Facebook. Олексій Резніков дякував підписникам за привітання до дня народження, яке святкував напередодні, тому й поділився кумедним тостом.

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"Поділюся з вами польським тостом, який я вивчив від наших друзів у Варшаві й, звичайно, цей тост уже знають усі міністри оборони країн клубу Рамштайн: "За російський військовий флот, до дна!"" — написав Резніков.

Нагадаємо, що кількома днями раніше українські захисники влучили у російський буксир "Василь Бех", який віз боєприпаси, озброєння та особовий склад чорноморського флоту на острів Зміїний.

Перед цим бійці Збройних сил України "демілітаризували" російський корабель "Всеволод Бобров", який вважався одним з найновіших у російському флоті. З таким же успіхом стався спалах на борту російського фрегата "Адмірал Макаров".

А найбільшою перемогою наших воїнів у морі став флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва", який ліквідували двома українськими ракетами "Нептун". Тепер "Москва" офіційно є культурною підводною спадщиною України, адже потонула у територіальних водах нашої країни. Цілком імовірно, що більшість екіпажу, який був на борту корабля, загинув під час вибуху.