У ПАРЄ визначили винного у знищенні рейсу МН17 в Україні: подробиці

Суд ще не оголосив вердикт у цій справі

У четвер, 23 червня, на 120-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) затвердила резолюцію, що літак МН17 у липні 2014 року був збитий російською ракетою "Бук".

За резолюцію проголосували 80 депутатів із 81, жоден не проголосував проти. Про це повідомляє Укрінформ.

ПАРЄ одноголосно затвердила резолюцію щодо притягнення до відповідальності винних, які збили літак рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines, внаслідок чого загинуло 298 людей. Під час голосування у сесійній залі був присутній король Нідерландів Віллем-Олександр. 198 громадян Нідерландів стали жертвами російського терору.

"На підставі доказів, наданих доповідачу українськими та нідерландськими органами влади, Асамблея вважає найпереконливішим сценарієм, що рейс MH17 був збитий ракетою "Бук", наданою проросійським збройним формуванням російською армією", — наголошується в резолюції ПАРЄ.

У резолюції зазначили, що російська сторона замість сумлінної співпраці з розслідуванням обрала шлях дезінформації, яка мала на меті створення плутанини.

"Замість надання достовірної інформації компетентним слідчим органам російська влада практикувала дезінформацію, зокрема, поширюючи кілька послідовних суперечливих версій фактів з метою створення плутанини. Як показують розвідувальні дані з відкритих джерел, опубліковані в численних звітах, російська влада зайшла так далеко, що представила сфальшовані дані радарів, супутників та інші дані, щоб приховати правду", — зазначається у резолюції.

Нагадаємо, пасажирський літак "Малайзійських авіаліній" Boeing 777, який виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, було збито на тимчасово окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року. Внаслідок трагедії загинули 283 пасажири та 15 членів екіпажу. Міжнародна слідча група, до якої увійшли Нідерланди, Австралія, Бельгія, Малайзія та Україна, дійшла висновку, що літак був збитий ЗРК "Бук", що належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО Збройних Сил росії.

На початку червня завершився судовий процес у справі MH17. Вердикт у цій справі буде оголошений у листопаді/грудні 2022 року.

Одним з обвинувачених у цій справі є російський терорист Ігор Гіркін (позивний "Стрілок"), який активно коментує війну в Україні з території росії.