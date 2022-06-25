У Литві поставили на місце росію після погроз кремля

У Литві не збираються йти на поступки

Влада Литви не збирається йти на поступки у питанні товарної "блокади" Калінінграда.

Про це у суботу, 25 червня, написав президент Литви Гітанас Науседа на своїй сторінці у Facebook.

Науседа зазначив, що уряд країни має негайно розпочати консультації з Європейською комісією щодо реалізації санкцій по калінінградському транзиту, щоб завдати болючого удару по агресору.

"Уряд має негайно розпочати консультації з Єврокомісією, щоб запроваджені санкції не завдали шкоди ні інтересам Литви, ні міжнародним угодам. Тільки спільними зусиллями ми досягнемо того, щоб санкції щодо країни-агресора були болючими", — заявив Науседа.

Президент Литви підкреслив, що не піде на поступки росії.

"Зрозуміло, що Литва повинна і застосовуватиме санкції ЄС. Литва повинна і зберігатиме контроль над товарами, що провозяться через її територію, і про жодні "коридори" не може бути й мови, як не може бути й мови про поступки росії у відповідь на погрози кремля", — зазначив Науседа.

Нагадаємо, Литва обмежила транзит ряду товарів з росії. У кремлі зажадали зняти блокаду з Калінінградської області й навіть готують пакет заходів у відповідь. У Євросоюзі знайшлися й ті, хто готовий прогнутися перед москвою у цьому питанні.