Поляки інвестують в розгром путіна: за добу вдалося зібрати чималу суму на "Байрактар" для ЗСУ

Перед цим на турецькі безпілотники збирали в Україні та Литві

У Польщі, де вирішили збирати кошти на ударні безпілотники "Байрактар" для українських військових, за два дні зібрали перший мільйон злотих.

Як передає "Європейська правда", про це повідомив ініціатор збору, журналіст Славомір Сераковський.

За його інформацією, зібрана сума станом на 30 червня становить 1 мільйон 78 тисяч злотих. Загалом поляки за 30 днів планують зібрати 22,5 мільйони злотих.

Поляки зібрали перший мільйон на "Байрактар" для ЗСУ

"До нас приєдналися понад 10 тисяч людей. Інформацію про акцію поширили 25 тисяч разів. Хто ще хоче інвестувати у поразку путіна?" — написав Сераковський в ніч на 30 червня.

Варто зазначити, що в Польщі акцію анонсували 28 червня, надихнувшись успішним збором у Литві та Україні.

Нагадаємо, перед цим кошти на "Байрактар" для ЗСУ збирав литовський телеведучий та журналіст Андрюс Тапінас. Потрібну суму в 5 мільйонів євро небайдужі жителі країни зібрали лише за три дні. Після цього Литва пообіцяла ще й додаткові боєприпаси до безпілотника, який передали українським військовим.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український народ з подачі волонтера Сергія Притули та його товариша Ігоря Лаченкова за шість днів зібрали 600 мільйонів гривень на купівлю "Байрактарів" для Збройних сил України. Цікавим є той факт, що організатори збору коштів для наших військових планували зібрати лише 500 мільйонів, але наш непереможний народ перевиконав план і задонатив на 100 мільйонів більше. Однак і на цьому приємні новини не закінчилися, адже компанія Baykar, яка виробляє ударні безпілотники "Bayraktar TB-2", заявила, що не прийматиме зібрані українцями на купівлю БПЛА гроші, а передасть їх безкоштовно. Представників компанії зворушила солідарність українців.