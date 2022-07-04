Колишній друг путіна підтримає подальше постачання зброї Україні та навчання бійців ЗСУ: деталі

Напад путіна на Україну відвернув від нього навіть тих, хто раніше симпатизував росії

Відомий раніше своїми проросійськими поглядами президент Чехії Мілош Земан, який раніше вже виступив проти "гнилих компромісів" з росією, заявив, що підтримає подальше постачання зброї в Україну та участь у навчанні українських солдатів.

Про це у неділю, 3 липня, повідомляє чеське інтернет-видання Ceske Noviny.

Говорячи про навчання в Чехії солдатів Збройних сил України, Земан сказав: "Якби не було російської агресії в Україні, я б на це не погодився".

Він зазначив, що після російської агресії проти України змінив свою позицію, наприклад, щодо санкцій, які раніше критикував.

Але, додав чеський президент, змінили свою думку усі. У цьому контексті Земан згадав, що у документі НАТО від 2010 року росія згадується як стратегічний партнер, тоді як 29 червня на саміті НАТО було прийнято нову стратегічну концепцію Альянсу до 2030 року, в якій росію названо головною загрозою безпеці.

"Так що так, я погодився б і на постачання зброї, і на навчання українських солдатів", — додав він.

Земан також вважає, що розв’язана росією проти України війна буде довгою і вимотливою.

"У такому разі природним наслідком є, на жаль, збільшення втрат з обох боків", — сказав президент Чехії.

Як повідомлялося, українські військові вже проходять навчання на норвезьких комплексах ППО NASAMS, які США хочуть передати Україні у наступному пакеті військової допомоги.