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Колишній друг путіна підтримає подальше постачання зброї Україні та навчання бійців ЗСУ: деталі

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Президент Чехії Мілош Земан Новина оновлена 04 липня 2022, 01:16
Президент Чехії Мілош Земан

Напад путіна на Україну відвернув від нього навіть тих, хто раніше симпатизував росії

Відомий раніше своїми проросійськими поглядами президент Чехії Мілош Земан, який раніше вже виступив проти "гнилих компромісів" з росією, заявив, що підтримає подальше постачання зброї в Україну та участь у навчанні українських солдатів.

Про це у неділю, 3 липня, повідомляє чеське інтернет-видання Ceske Noviny.

Говорячи про навчання в Чехії солдатів Збройних сил України, Земан сказав: "Якби не було російської агресії в Україні, я б на це не погодився".

Він зазначив, що після російської агресії проти України змінив свою позицію, наприклад, щодо санкцій, які раніше критикував.

Але, додав чеський президент, змінили свою думку усі. У цьому контексті Земан згадав, що у документі НАТО від 2010 року росія згадується як стратегічний партнер, тоді як 29 червня на саміті НАТО було прийнято нову стратегічну концепцію Альянсу до 2030 року, в якій росію названо головною загрозою безпеці.

"Так що так, я погодився б і на постачання зброї, і на навчання українських солдатів", — додав він.

Земан також вважає, що розв’язана росією проти України війна буде довгою і вимотливою.

"У такому разі природним наслідком є, на жаль, збільшення втрат з обох боків", — сказав президент Чехії.

Як повідомлялося, українські військові вже проходять навчання на норвезьких комплексах ППО NASAMS, які США хочуть передати Україні у наступному пакеті військової допомоги.

Теги:
#Україна #Росія #Чехія #Війна #Мілош Земан