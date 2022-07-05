Незвичайний пам’ятник українським матерям у центрі Праги розлютив росіян

У створеній скульптурі закладено багато національних образів, але росіянам цього не зрозуміти

На одній із центральних вулиць чеської Праги нещодавно з’явилася футуристична скульптура під назвою "Вінок". Місцева художниця Вероніка Псоткова вирішила присвятити свою працю українським матерям, чимало з яких через війну змушені були тікати за кордон, щоб врятувати своїх дітей. Загалом жінка вирішила віддати хвалу всім тим українкам, хто так чи інакше постраждав від вторгнення армії рф.

Як повідомляє видання "Вінегрет", незвичайний пам’ятник, матеріалом для якого послужила оцинкована сітка-рабиця, можна знайти в Празі за адресою Dlouhá 731/33. Обриси примарної жінки з високим вінком на голові буквально ширяють над будинками за кілька метрів над землею.

Виглядає така скульптура дуже незвично і водночас магічно. Пояснення від її авторки одразу допомагають зрозуміти, чому вона намагалася поєднати і традиційні для України елементи (як той самий вінок), так і деякі язичницькі традиції.

"Здавна український вінок мав сонячну символіку, — каже Вероніка Псоткова. — Це також символ слави, перемоги, щастя, успіху, миру, цнотливості, молодості та жіночності".

Проте задум чеської художниці сподобався далеко не всім. І найбільше злості, неприємних жартів та критики Псотковій дісталося від російських громадян. У ру-сегменті соцмереж цю скульптуру висміяли вздовж і впоперек, навіть порівнявши її зі своєю страшною Альонкою.

Втім, варто зазначити, що росіяни ніколи не мали смаків на пам’ятники. Так, на тимчасово окупованих територіях України вони можуть встановлювати лише каміння, а не повноцінні скульптури. Або ж увіковічнювати українську бабусю, яка помилково вийшла до окупантів із радянським прапором.