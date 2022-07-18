Зупинити за будь-яку ціну: канцлер Німеччини жорстко висловився щодо росії та путіна

НАТО вже не виключає можливості нападу росії на території альянсу, заявляє Шольц.

Введені за широкомасштабне вторгнення в Україну санкції відносно росії триватимуть ще довгий час і це супроводжуватиметься труднощами для європейців, проте "неоколоніальний" курс російського диктатора володимира путіна має бути зупинений за будь-яку ціну.

Таке переконання висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц у колонці для Frankfurter Allgemeine Zeitung у неділю, 17 липня, повідомляє DW.

"Те, що нам, можливо, доведеться зберігати наші санкції протягом тривалого часу, було зрозуміло від початку", — зазначив він.

При цьому канцлер Німеччини підкреслив, що у разі встановлення миру в конфлікті з Україною на нав’язаних росією умовах не буде скасовано жодного штрафного заходу.

Олаф Шольц переконаний, що якщо зараз не дати відсіч агресії путіна проти України, вона продовжуватиметься. Більше того, зазначив голова німецького уряду, НАТО вже не відкидає можливості нападу росії навіть на території альянсу.

"Якщо дозволити, щоб це зійшло путіну з рук, значить, сила може порушувати закон практично без наслідків. Тоді, зрештою, наша власна свобода та безпека також опиняться під загрозою", — наголошує він.

При цьому він наголосив на складнощах, з якими вже стикається, в тому числі Німеччина через введені обома сторонами обмеження, проте закликав німців до витримки і нагадав, що уряд країни ухвалив рішення про два пакети допомоги на суму 30 мільярдів євро.

Як повідомлялося, раніше в Єврокомісії повідомили про терміни розробки наступного, восьмого санкційного пакета проти росії.