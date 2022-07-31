Колишній радник путіна, що втік з росії, потрапив до реанімації в Європі: що відомо

Відомий російський політик лікується в Європі

Колишній російський політик Анатолій Чубайс, який залишив росію після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, знаходиться в реанімації.

Про це повідомила російська журналістка Ксенія Собчак у телеграмі з посиланням на слова самого Чубайса. Росіянин перебуває в одній із європейських лікарень.

"Чубайс у реанімації. Говорила щойно з Авдотьєю (дружина Чубайса, — ред.). Стан нестабільний. Стало погано раптово почали відніматися руки та ноги. Ось коментар особисто Анатолія Борисовича: "Я госпіталізований в одну з європейських клінік з діагнозом синдром Гійєна-Барре. Стан середньої важкості, стабільний", — повідомила Собчак.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, синдром Гійєна-Барре — це рідкісний стан, за якого імунна система людини вражає власні периферичні нерви. Синдром може вражати людей у будь-якому віці, але найчастіше він зустрічається у дорослих і чоловіків. Тяжкі випадки синдрому спостерігаються рідко, але вони можуть призводити практично до повного паралічу. Більшість людей повністю одужують навіть у найважчих випадках хвороби. Синдрому Гійєна-Барре нерідко передує та чи інша інфекція, яка може бути бактеріальною чи вірусною.

Нагадаємо, в росії пройшла ціла низка дивних смертей колишніх високопосадовців. Наприклад, у столиці рф знайшли розстріляною сім’ю топбанкіра, а тіло топменеджера, пов’язаного з "Газпромом", знайшли у Ленінградській області.

Крім того, російський мільярдер Роман Абрамович відчував симптоми отруєння після участі у мирних переговорах у Києві на початку березня.