Одна з європейських країн передумала давати Україні танки

У Королівстві зазначили, що танки не підлягають ремонту

У вівторок, 2 серпня, на 160-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що іспанська влада передумала передавати Україні танки Leopard 2A4.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє elmundo. Річ у тому, що дані машини знаходяться в "абсолютно плачевному стані".

Міністр відзначила, що не можна відправляти дані машини на війну, щоб не наражати на небезпеку людей.

"Ми розглядаємо всі можливості, але я вже можу вам сказати, що Leopard, які багато років не використовувалися в Сарагосі, неможливо відправити, тому що вони знаходяться в абсолютно плачевному стані. Ми не можемо їх передати, тому що це був би ризик для людей ", — заявила Роблес.

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Нагадаємо, у середині липня у ЗМІ з’явилася інформація, що Іспанія передасть Україні 10 бойових танків Leopard 2А4 та близько двадцяти бронетранспортерів M113, які перебувають на консервації у Сарагосі. При цьому Україна мала самостійно оплатити ремонт та модернізацію техніки.

Нагадаємо, наприкінці липня дві європейські країни погодилися поставити танки в Україну.