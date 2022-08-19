Макрон знову зателефонував путіну: стали відомі підсумки розмови

Сторони обговорювали ситуацію на Запорізькій АЕС

У п’ятницю, 19 серпня, на 177-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Франції Емманюель Макрон вперше за довгий час зателефонував президенту росії володимиру путіну.

Про це повідомляє прокремлівське видання РИА. Зазначається, що Макрон і путін висловилися за якнайшвидший напрямок на ЗАЕС місії МАГАТЕ.

"Глави держав наголосили на важливості якнайшвидшого спрямування на Запорізьку АЕС місії МАГАТЕ, яка б змогла оцінити реальну обстановку, путін підтвердив готовність сприяти", — повідомляє РИА.

путін сказав Макрону, що він готовий переглянути попередню вимогу про те, щоб МАГАТЕ приїхало на Запорізьку АЕС через контрольовану рф територію, Макрон попросив місію проїхати через Україну, повідомили у французького президента за підсумками сьогоднішньої розмови.

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Нагадаємо, після серії російських провокації на ЗАЕС 42 країни світу звернулися до росії із закликом прибрати свої війська зі станції. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українські дипломати та атомники перебувають у постійному контакті з представниками МАГАТЕ та працюють над тим, щоб відправити на станцію міжнародну місію. 19 серпня росіяни стягнули техніку впритул до ядерного реактора на ЗАЕС.