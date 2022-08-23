Тонни боєприпасів, і не тільки: Шольц надіслав чіткий сигнал росії

Канада та Німеччина узгодили новий пакет військової допомоги Україні

У вівторок, 23 серпня, на 181-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що Україна отримає новий пакет військової допомоги від Канади та Німеччини.

Про це на другому саміті Міжнародної Кримської платформи заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Ukrinform TV. Новий пакет військової допомоги вже погоджено.

"Системи ППО, ракетні системи та тонни боєприпасів нададуть Україні Канада та Німеччина ", — заявив Шольц.

Він також наголосив, що Захід ніколи не визнає "приєднання" росією українських територій.

Крім того, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо додав, що його країна вносить у списки санкцій ще 62 російські фізособи та одну організацію оборонного сектору.

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Нагадаємо, "Кримська платформа" стартувала в онлайн-форматі у вівторок. Свою участь у заході підтвердили близько шістдесяти іноземних представників. У 2022 році до заходу мають приєднатися країни Південної Америки, Африки, а також Азії (крім Японії, яка була і минулого року). Президент України Володимир Зеленський ще на початку серпня заявляв, що "Кримська платформа" стала ключовим дипломатичним майданчиком для роботи зі звільнення півострова.