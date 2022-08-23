Україна отримає від Німеччини "парасольку" від ракет: деталі
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Німеччина постачатиме Україні важке озброєння
У вівторок, 23 серпня, на 181-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що найближчими тижнями в Україну буде поставлена система ППО Iris-T.
Про це під час брифінгу у вівторок заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає офіційний Twitter відомства. Скільки таких систем планують передати нашій країні невідомо.
"Систему ППО Iris-T буде поставлено Україні найближчими тижнями", — зазначила Бербок.
Як раніше писав журналіст Юрій Бутусов, зенітно-ракетний комплекс Iris-T SLM – це надсучасний комплекс середньої дальності, який кращий за будь-який російський ЗРК цього класу, зокрема Бук-М3. Така "парасолька" може прикрити від усіх видів літаків, безпілотників, крилатих та деяких балістичних ракет. Бутусов повідомляв, що Україна отримає один комплекс Iris-T SLM для навчання екіпажу. Скільки таких бойових систем планують передати Україні невідомо.
Раніше повідомлялося, що Німеччина та Канада погодили передачу Україні чергового пакету військової допомоги. Нагадаємо, на початку серпня ЗСУ отримали нову партію техніки з Німеччини.