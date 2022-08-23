Україна отримає від Німеччини "парасольку" від ракет: деталі

Німеччина постачатиме Україні важке озброєння

У вівторок, 23 серпня, на 181-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що найближчими тижнями в Україну буде поставлена система ППО Iris-T.

Про це під час брифінгу у вівторок заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає офіційний Twitter відомства. Скільки таких систем планують передати нашій країні невідомо.

"Систему ППО Iris-T буде поставлено Україні найближчими тижнями", — зазначила Бербок.

Як раніше писав журналіст Юрій Бутусов, зенітно-ракетний комплекс Iris-T SLM – це надсучасний комплекс середньої дальності, який кращий за будь-який російський ЗРК цього класу, зокрема Бук-М3. Така "парасолька" може прикрити від усіх видів літаків, безпілотників, крилатих та деяких балістичних ракет. Бутусов повідомляв, що Україна отримає один комплекс Iris-T SLM для навчання екіпажу. Скільки таких бойових систем планують передати Україні невідомо.

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Раніше повідомлялося, що Німеччина та Канада погодили передачу Україні чергового пакету військової допомоги. Нагадаємо, на початку серпня ЗСУ отримали нову партію техніки з Німеччини.