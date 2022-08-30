ЄС поставить в Україну мільйони пігулок для захисту від радіації

Європейська комісія вважає це "превентивним заходом безпеки"

У вівторок, 30 серпня, на 188-й день повномасштабного вторгнення росії стало відомо, що Європейський Союз поставить в Україну 5,5 млн таблеток йодиду калію для захисту населення від можливого радіаційного опромінення.

Про це повідомляє CNN із посиланням на представників Європейської комісії. За даними комісії, таблетки попросив український уряд для "підвищення рівня захисту" навколо Запорізької АЕС.

Пігулки будуть використовуватися в "обмежених сценаріях, щоб уникнути поглинання радіоактивного йоду, що вдихається або проковтується, щитовидною залозою", — йдеться в заяві комісії.

"Жодна атомна електростанція ніколи не повинна використовуватися як театр військових дій. Неприпустимо, щоб життя цивільних осіб наражалися на небезпеку. Всі військові дії навколо Запорізької АЕС мають бути негайно припинені ", — додав комісар ЄС з кризового управління Янез Ленарчич.

Додамо, що CNN помітила у Києві членів делегації МАГАТЕ, які незабаром вирушать на ЗАЕС.

Раніше повідомлялося, що після серії російських провокацій Запорізька АЕС вперше в історії опинилася відключеною від електромережі. Пізніше співробітники станції повернули два енергоблоки в українську енергомережу, запобігши потенційного вибуху.