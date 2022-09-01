Шольц і Макрон в один день заговорили про нові переговори з путіним: чим вони це пояснили

Лідери Заходу продовжать вести переговори із кривавим диктатором

У четвер, 1 вересня, на 190-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну лідери двох країн Заходу практично одночасно заявили про необхідність переговорів з росією.

Канцлер ФРН Олаф Шольц вважає за потрібне продовжувати переговори з главою кремля володимиром путіним. Про це він заявив в Ессені під час зустрічі з громадянами, передає "Політика Країни".

"Я зустрічався з російським президентом у москві за довгим столом. Я багато разів спілкувався з ним по телефону. І я говорю чітко, що продовжу це робити ", — сказав Шольц.

Також канцлер зазначив, що Німеччина вжила заходів щодо скорочення залежності від російського газу. Йдеться про заповнення газосховищ, скорочення енергоспоживання та пошук альтернатив в інших країнах.

"Ми тепер можемо сказати, що навіть якщо буде зовсім важко, ми, ймовірно, впораємося цієї зими", — заявив Шольц.

Пізніше президент Франції Еммануель Макрон виступив за продовження діалогу з рф, зазначивши, що "робота дипломата — розмовляти з усіма, особливо з тим, з ким ви не згодні".

"Хто хоче, щоб Туреччина була єдиною державою у світі, яка продовжує вести переговори з росією?", — цитує Макрона 20minutes.

У середині серпня президент України Володимир Зеленський назвав умову для переговорів із росією. Однак через два тижні глава держави порівняв рф з алігатором, з яким не можна ні про що домовитися.