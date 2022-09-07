Ердоган зробив дивний випад у бік Заходу через війну в Україні

Реджеп Тайїп Ердоган відвідав Сербію з робочим візитом

У середу, 7 вересня, на 196-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зробив неоднозначну заяву щодо війни.

На спільній пресконференції зі своїм сербським колегою Олександром Вучичем у Белграді (Сербія) Ердоган заявив, що Захід проводить щодо росії "політику, засновану на провокаціях", передає Anadolu. Він зазначив, що не згоден із підходами Заходу щодо війни в Україні.

"Я відкрито заявляю про помилковість позиції Заходу (щодо війни рф та України). Тому, що дії Заходу, засновані на провокуванні сторін. Заявляють про військову підтримку. Однак за фактом, скільки є на Заході зброї й металобрухту, що залежалося, (все — ред,) відправляють в Україну", — заявив президент Туреччини.

Ердоган додав, що в цій війні немає переможців, проте багато програвших, включаючи ЄС, якому росія перекрила газ.

"Чи можете ви сказати, що на цей час перемагає одна зі сторін? Ні! У цій війни немає переможців, але дуже багато програвших. Гине велика кількість людей, а говорити про фінансову сторону недоречно. росія припинила постачання газу, а ціни в Європі злетіли Наразі (у європейських країнах) повсюдно шукають шляхи подолання зимового сезону. Чому ж ви раніше не думали про це? Адже в руках у росії важливий ресурс. Натомість зараз аналізують резерви газосховищ", — підкреслив президент Туреччини.

Раніше в Європі порівняли Ердогана з президентом росії володимиром путіним. Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини заявляв, що війна в Україні має завершитися справедливим миром.