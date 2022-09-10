В Європарламенті закликають прискорити процес постачання озброєнь Україні

Потрібно якнайшвидше оснастити армію України сучасним озброєнням, переконаний євродепутат Штефанець.

Заходу необхідно прискорити процес постачання озброєнь армії України та допомогти перемогти у війні у найкоротші терміни.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту від Словаччини Іван Штефанець.

"Зі свого боку, я повністю підтримую українське питання. Справді, необхідно постаратися прискорити процес надання військової допомоги, щоб оснастити армію України сучасним озброєнням. Зрештою, Європейський Союз складається з 27 держав із дуже різними рівнями можливостей", — заявив політик.

Політик зазначив, що Захід насправді має допомогти Україні перемогти у війні у найкоротші терміни.

"Я впевнений, що припинення війни відповідає інтересам кожного учасника міжнародної політичної арени. Проте Заходу необхідно ретельно зважити всі кроки, які робляться для допомоги українцям через безпосередню загрозу ескалації конфлікту. Я дуже пишаюся своєю рідною країною Словаччиною, яка надала Україні значну військову допомогу, незважаючи на рівень наших військових можливостей", — підсумував Іван Штефанець.

Раніше, екс-міністр оборони Литви і також депутат Європейського парламенту Раса Юкнявічене заявила, що справді Росія намагається затягнути війну в Україні, оскільки має серйозні проблеми. При цьому, за її словами, мета Заходу та України – перемога в найкоротші терміни, оскільки затягування війни завдає економічної, політичної та соціальної шкоди для України та західних союзників.

Також представник Чехії в Європейському парламенті Маркета Грегорова заявила, що очищення від російського впливу на західні політичні еліти та очищення від російських корупційних грошей є факторами для якнайшвидшого закінчення війни в Україні.