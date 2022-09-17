"Україна має поступитися територією росії, Польщі, Угорщині та Румунії": румунський політик зробив дивну заяву (відео)

Ексміністр Румунії публічно обговорював території України під час презентації своєї книги

У суботу, 17 вересня, на 206 день повномасштабного вторгнення рф в Україну колишній румунський міністр публічно заявив, що Київ має поступитися територією відразу декільком країнам.

Відповідну заяву колишній міністр закордонних справ та освіти Румунії Андрій Марга зробив під час пресконференції у місті Алба-Юлія, передає alba24.ro. Колишній румунський чиновник дозволив собі низку дивних висловлювань. Він заявив, що Україна перебуває в "неприродних кордонах" і має поступитися територією росії, Угорщині, Польщі та Румунії.

"Ми знаходимося в абсолютно особливій ситуації. Я з усією відповідальністю кажу, що Україна перебуває в неприродних кордонах. Вона має поступитися Закарпаттям Угорщині, Галичиною — Польщі, Буковиною — Руманії, та Донбасом і Кримом — росії. Це території інших країн. Інакше будуть конфлікти", – сказав 76-річний Марга.

Ексміністр додав, що мир у Європі можливий лише шляхом угоди між США, рф, Україною, Німеччиною та Китаєм.

Додамо, подібну нісенітницю нещодавно видав експрезидент рф дмитро медведєв.

Нагадаємо, влада Румунії підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення рф й постачала Україні озброєння, а президент цієї країни Клаус Йоханніс відвідував Київ у рамках літнього візиту лідерів Німеччини, Італії та Франції.