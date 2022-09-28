Новий пакет санкцій для росії: чим ЄС хоче покарати країну цього разу

Єврокомісія пропонує вводити обмеження ще й проти тих, хто допомагає росіянам уникати санкцій

Незаконні референдуми, які російська влада та її ставленики проводити на тимчасово окупованих територіях України, не закінчаться для країни-агресора безслідно. Європейська комісія вже запропонувала восьмий пакет санкцій проти рф, який зачепить імпорт продукції та суттєво вдарить по бюджету.

Як передає "Європейська правда", санкційний пакет представила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу у Брюсселі у середу, 28 вересня.

"Минулого тижня росія пішла на нову ескалацію війни в Україні. Псевдореферендуми на окупованих росією територіях – це незаконна спроба забрати землі і змінити кордони силою. Мобілізація і погрози ядерною зброєю – наступний крок путінської ескалації. Ми не визнаємо псевдореферендуми і будь-яку анексію в Україні і маємо намір зробити так, щоб Кремль за це заплатив", — заявила вона.

Так, у новому пакеті обмежень проти рф пропонується:

Встановити нову заборону на імпорт російської продукції, що позбавить країну-агресора доходів 7,5 млрд євро.

Розширити список продукції, яка не може експортуватися у рф — зокрема, матеріалів для авіації, електронних компонентів та специфічних хімічних сполук.

Заборонити додаткові послуги для рф і заборонити громадянам країн ЄС обіймати керівні посади у державних російських компаніях.

Запровадити межу цін на російську нафту, що значно знизить доходи рф з одного боку, а з іншого — сприятиме стабільності світового енергетичного ринку.

Крім того, Європейська комісія пропонує розробити окремі санкції для тих осіб, які допомагають російським компанія обходити обмеження, закуповуючи товари в ЄС, а потім через треті країни ввозячи їх у країну, яка розв'язала війну проти України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, Україна готує санкції проти російських олігархів і перші прізвища у цьому списку вже відомі.