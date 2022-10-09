Українці у небезпеці? У Латвії підпалили авто, яке належить біженцям (фото)

Усього палії пошкодили два транспортні засоби, але один вдалося врятувати

Не найкращий "флешмоб" щодо псування майна вимушених біженців з України дістався Латвії. Після серії підпалів у будинках, де мешкають українці в Німеччині, у латвійському місті Резекне згорів автомобіль наших співвітчизників. Інцидент стався поряд із гостьовим будинком, де постійно проживає близько 50-60 українців.

Подробиці події розкриває місцеве видання tvnet.lv, повідомляє "Телеграф". Також відомо, що постраждав і автомобіль господаря нерухомості, що віддана під житло для наших співгромадян. Проте пожежу в другій машині вдалося оперативніше помітити та ліквідувати.

Інцидент стався ще в ніч проти п’ятниці, 7 жовтня. Гостьовий будинок Villa Roza став притулком для багатьох українських сімей на час повномасштабної війни з Росією. Більшість із поселенців – жінки з дітьми.

Резекне на карті

Займання машин сталося з різницею у кілька годин. Першим постраждало саме українське авто — мешканці будинку до приїзду пожежної служби намагалися впоратися з вогнем самостійно, але особливо цього не досягли успіху.

Коли рятувальники поїхали, кілька дівчаток, котрі мають кімнату на другому поверсі гостьового будинку, помітили другу пожежу. На щастя, пожежники не встигли від’їхати далеко, тож оперативно погасили і це загоряння. Саме після повернення до місця інциденту і було офіційно зафіксовано сам факт підпалу.

Машина фактично перетворилася на металобрухт

До цього, як кажуть очевидці події, рятувальники вважали, що у машині сталося самозаймання. При цьому транспортний засіб не використовувався кілька днів, тому фактично не мав жодних передумов для появи раптової іскри.

На думку господаря Villa Roza Валерія Іванова, підпал автомобілів для цієї місцевості Латвії є рідкістю та загалом надзвичайною подією. Тому виключати "замах" саме на українське майно — на ґрунті політичної ненависті — не доводиться. Втім, деталі доведеться з’ясувати поліції, яка вже порушила кримінальну справу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як в Естонії покарали місцевого мешканця за підпал українського прапора. Він демонстративно познущався з нашого державного символу, викинувши його поруч із вокзалом. Пошуки порушника тривали близько місяця.