11 країн відреагували на ракетні обстріли України: путіну нагадали про відповідальність

Європейські лідери закликали росію припинити атаки

На тлі масованого обстрілу російськими окупантами території України лідери країн-партнерів почали висловлюватися з цього приводу на підтримку українців. Зокрема, 11 європейських країн у спільній заяві засудили ракетні атаки та попередили росію, що воєнні злочини не мають терміну давності.

Про це повідомило українське видання "Європейська правда". Як зазначається, мова йде про оприлюднену заяву, яка затверджена президентами Болгарії, Чорногорії, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Північної Македонії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.

"Нагадуємо, що воєнні злочини та злочини проти людяності не мають терміну давності та підпадають під юрисдикцію судів у всьому світі. Від імені наших країн вимагаємо, щоби росія негайно припинила атаки на цивільні об'єкти", — йдеться у заяві президентів.

Крім того, вони наголосили, що продовжать зусилля, аби притягнути до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах. Вони також зазначили, що ядерний шантаж з боку офіційних представників росії є неприйнятним.

"У цьому контексті ми підтверджуємо наше зобов'язання захищати наші країни та союзників", — сказано в заяві.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський терміново зателефонував Макрону та Шольцу після масованих обстрілів. Було ухвалено важливе рішення.