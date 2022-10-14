"Розкрив карти": політики та експерти обрушилися на Макрона через "ядерну" заяву

Висловився з цього приводу навіть попередник французького президента

На тлі серйозного ядерного шантажу російської федерації з погрозами застосувати зброю масового ураження по території України лідери західних країн звикли робити обережні, але тривожні для володимира путіна заяви, які допоможуть стримати його від прийняття непоправного рішення. Проте, президент Франції Еммануель Макрон розповів, що в разі ядерного удару по Україні відповідь Франції точно не буде ядерною. За такі слова він отримав у свою адресу багато критики.

Зокрема, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зазначив, що така заява "розкриває карти президента Макрона". Про це він наголосив на зустрічі міністрів НАТО у Брюсселі, пише видання "Daily Mail".

"Ми вважаємо, що якщо росія застосує ядерну зброю, це матиме серйозні наслідки для неї. Це було б порушенням табу 1945 року на застосування ядерної зброї. І це залишило б країну і путіна неймовірно ізольованими в усьому світі", — розповів Воллес і додав, що президент Франції порушує принципи стримування.

Депутат-віцепрезидент комітету з оборони Національної асамблеї Жан-Луї Тьєріо зауважив, що "мало не впав зі стільця", коли почув заяву Макрона. Він сказав, що заява французького президента це політична помилка.

"Один з принципів ядерного стримування — тримати невизначеність з приводу того, що (держава) вважає життєво важливими інтересами", — прокоментував Тьєріо.

За словами заступника керівника аналітичного центру "Фундація стратегічних досліджень" Бруно Тертре, правильною відповіддю для президента Франції були б заяви, що він "не буде грати в цю гру". Він вважає, що в будь-якому разі володимир путін має знати, що програє.

Франсуа Олланд, колишній президент Франції, також дав коментар щодо такої суперечливої заяви Еммануеля Макрона. Він наголосив, що краще "казати якомога менше і бути готовим зробити якомога більше".

"Надійність ядерного стримування полягає у тому, щоб не казати, що саме ми мали би зробити", — пояснив Олланд.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Еммануель Макрон зробив сумну для росії заяву. Серед його пропозицій було реформування Ради Безпеки ООН.