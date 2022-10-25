"Затримати й заморозити": у Євросоюзі зробили важливу заяву щодо конфіскації російських активів

Голова Єврокомісії каже, що бракує лише законодавчої бази, аби конфісковані активи росіян передати на відбудову України

Європейський Союз доклав багато зусиль для того, щоб заморозити російські активи та обмежити їх використання у фінансуванні війни проти України, але спрямування цих коштів на відновлення зруйнованих росіянами українських міст потребує правового підґрунтя.

Як передає "Укрінформ", про це у вівторок, 25 жовтня, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн під час пресконференції у Берліні. Політик зазначила, що ЄС ставить за мету не тільки заморозити, а й вилучити російські активи.

"Це стосується насамперед правової бази таких дій. Ми працюємо над цим. Ми створили оперативну групу, до якої увійшли експерти від усіх країн-членів та міжнародні експерти, яка так і називається: "Затримати та заморозити". Це дозволяє не лише позначити ті активи, які були заморожені, а й визначити правові передумови, за яких ці активи можуть бути вилучені та використані, наприклад, для відновлення України", — сказала фон дер Ляйєн.

При цьому вона додала, що попри волю Євросоюзу щодо використання заморожених російських активів для відновлення України, ще треба багато чого зробити на правовому рівні, аби цієї мети було досягнуто з дотриманням умов верховенства права.

"Воля є, але з правової точки зору це непросте завдання. Ми на початку шляху", – додала президентка Єврокомісії.

На цю заяву відреагував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він заявив, що заарештовані російські активи (мова про 300-500 млрд доларів) могли б стати основним джерелом фінансування відновлення України.

При цьому український прем'єр додав, що Україна вже створила роботу групу з питань конфіскації російських активів. Шмигаль зазначив, що першою країною, яка вже внесла поправки до законодавства, стала Канада. Наступна на черзі Польща, з якою вже велися такі перемовини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому в Україні не працює конфіскація російського майна. Свою думку з приводу цього висловив голова Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.