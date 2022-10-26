Польський Сенат ухвалив резонансне рішення щодо росії

Рішення щодо країни-агресора ухвалили одноголосно

У середу, 26 жовтня, Сенат Польщі визнав владу російської федерації терористичним режимом у відповідь на вторгнення армії країни-агресора в Україну. Відповідну резолюцію підтримали всі сенатори, які були присутні у залі засідань, повідомляється на сайті Сенату.

"Сенат Республіки Польща вкотре рішуче засуджує російську агресію і закликає всі країни, які виступають за мир, демократію та права людини, визнати уряд російської федерації терористичним режимом", — йдеться у документі.

Зазначається, що у засіданні взяли участь 85 сенаторів, які підтримали ухвалення резолюції одноголосно. У тексті документа вказано, що Україна — країна, яка стоїть на захисті демократії та свободи, а її громадяни викликають захоплення всього вільного світу.

Крім того, в ухвалі польські сенатори зазначили, що російські окупанти тероризують мирне населення України, знищуючи об'єкти цивільної інфраструктури, а такою катують, вбивають військових, викрадають дітей, вивозячи їх на територію РФ. Сенат Польщі прямо називає ці злочини "актами державного тероризму"

"Саме тому росія повинна бути переможена і позбавлена ​​можливості наражати на небезпеку своїх сусідів", — резюмували сенатори в резолюції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський режим визнали терористичним і в Естонії. На думку колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгія Туки, це зроблять й інші країни Європи.